Президент США Дональд Трамп опубликовал нелицеприятное сообщение в Twitter, мишенью которого снова стал экс-глава ФБР Джеймс Коми, уволенный в мае 2017 года.

"Слизняк Джеймс Коми, который всегда плохо кончает и, несомненно, войдет в историю, как худший директор ФБР", - пишет Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщает The Guardian, в воскресенье вечером в эфир выйдет большое интервью Коми телеканалу ABC, в котором, как ожидается он сделает несколько скандальных заявлений.

Напомним, что 13 апреля Трамп уже критиковал Коми в Twitter. В ответ на публикацию отрывков из книги бывшего директора ФБР Джеймса Коми заявил, что Коми - известный лжец и человек, "сливающий" важную информацию.

Напомним, Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В мае 2017 года Трамп уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа.

После увольнения Коми написал книгу "Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство" (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership). В ней он, в частности, сравнивает Трампа с мафиози, требующим обещаний быть преданным, а также описывает президента США как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал всех сотрудников кабинета".