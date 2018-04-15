В субботу, 14 апреля, в центре Гданьска прошел митинг Национально-радикального лагеря (Obóz Narodowo-Radykalny). Об этом сообщает wyborcza.pl.

В марше приняло участие около сотни демонстрантов, все они были одеты в черное. Манифестанты выкрикивали националистические лозунги такие как "Найдем кий на левацкую рожу", "Смерть врагам отечества", "Вера, борьба, национализм, ударь, ударь в капитализм".

Марш был посвящен 84-й годовщине создания организации, после марша ультраправые собрались в зале Гданьской судоверфи.

Фото: wyborcza.pl

Жители города возмущены подобной демонстрацией и тем, что местом для дальнейших торжеств выбрали Гданьскую судоверфь, известную проведением забастовки 1980 года, которую возглавил Лех Валенса.

Сам экс-президент Польши Лех Валенса возмутился несоответствием акции обнародованным ранее целям организаторов. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам экс-президента, в заявке шла речь о митинге, посвященном "национальной независимости в польском публичном пространстве".

Президент Гданьска Павел Адамович выпустил специальное обращение по этому поводу. Среди прочего он отметил, что в мэрии не знали об этом марше, ведь заявку на акцию подал посторонний человек. Более того — в заявке шла речь о митинге, посвященному "национальной независимости в польском публичном пространстве".

"Если вы спросите меня, знали ли мы о людях, которых вчера можно было увидеть марширующими на улицах нашего города под флагом ONR — ответ нет", — заявил Адамович.

В качестве ответа президент Гданьска призвал провести 21 апреля альтернативный митинг: "У многих этот марш вызвал ужас, но страх не может парализовать нас, потому приглашаю каждого, кто близок к идеалам демократии, свободы, открытости, в субботу перед городским советом Главного города на продемократическую и антифашистскую демонстрацию Давайте покажем, что Гданьск является колыбелью свободы, которую никто у нас не отнимет".

Фото: twitter.com/PresidentWalesa

Как сообщала "Страна", Польша призвала Украину решить вопрос с эксгумацией для нормализации отношений.

Ранее "Страна" писала о том, что в правительстве Польши планировали создать межведомственную группу для борьбы с проявлениями фашизма и других тоталитарных идеологий.