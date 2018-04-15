С 15 апреля в Украине начал работать чешский железнодорожный и автобусный лоукост-перевозчик RegioJet. Об этом передает UBR.ua

Из Ужгорода и Мукачево уже запущены комбинированные рейсы в Прагу: пассажирам придется часть пути проделать на автобусе, а затем пересесть на поезд.

Автобус будет перевозить пассажиров из Западной Украины в Кошице. В Словакии нужно будет сесть на поезд этого же оператора и доехать до столицы Чехии.

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Компании сообщила, что рейсы будут осуществляться ежедневно 2 раза в день партнерскими компаниями RegioJet – "Закарпатевролинии" и Sanytour. Рейс из Мукачево до Кошице будет длиться 2 часа 10 минут, а поезд из Кошице до Праги будет идти 7 часов.

Путь следования поезда – Кошице-Жилина-Острава-Прага. Чтобы доехать до Праги нужно будет заплатить 18,5 евро. Стоимость билетов на автобус из Мукачево и Ужгорода до Кошице будут стоить 5 евро.

Как сообщала "Страна", крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair осенью начинает полеты из Украины. Лоукостер откроет 10 новых маршрутов из Киева и 5 - из Львова. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро.

Также мы писали, что "Борисполь" ведет переговоры о полетах в Украину с ЕasyJet, также интерес к украинскому направлению проявляет еще один лоукостер - Germanwings.