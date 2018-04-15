В Николаевской области в помещение одного из автосалонов неизвестные бросили гранату, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел ночью 15 апреля, в 04:20 по ул.Троицкая, 107.

О взрыве сообщил владелец автосалона. В результате которого были повреждены окна здания. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Фото: mk.npu.gov.ua

Фото: mk.npu.gov.ua

Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, полиция открыла уголовное дело по факту взрыва у "Киевэнерго".

Также "Страна" писала, что жителю Мариуполя оторвало руку после взрыва неизвестного устройства.