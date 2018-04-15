В Николаевской области в автосалон закинули боевую гранату
В Николаевской области в помещение одного из автосалонов неизвестные бросили гранату, пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.
Инцидент произошел ночью 15 апреля, в 04:20 по ул.Троицкая, 107.
О взрыве сообщил владелец автосалона. В результате которого были повреждены окна здания. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование.
По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Фото: mk.npu.gov.ua
Фото: mk.npu.gov.ua
Фото: mk.npu.gov.ua
Напомним, полиция открыла уголовное дело по факту взрыва у "Киевэнерго".
Также "Страна" писала, что жителю Мариуполя оторвало руку после взрыва неизвестного устройства.