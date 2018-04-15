14 апреля на стадионе "Металлист" в Харькове после окончания матча "украинского классико", болельщики Динамо подрались с полицией. Об этом передает XSport.

Причиной драки стало то, что один из болельщиков самовольно покинул гостевой сектор, за что был пойман правоохранителями. Однако другие фанаты решили вступиться за товарища, что и послужило причиной потасовки.

Спустя некоторое время болельщики вернулись на свой сектор.

Видео: XSPORT.ua

Фанаты Динамо уже не первый раз дерутся с представителями полиции этой весной. Две недели назад стычка произошла во время выездного матча против Мариуполя.

Как сообщала "Страна", 14 апреля на харьковском стадионе "Металлист" Шахтер и Динамо сыграли в украинском классико. "Горняки" уступили подопечным Александра Хацкевича со счетом 0:1.

Также мы писали, что после проигрыша "Шахтера" в матче с "Динамо" в Харькове тренер и игроки "горняков" рассказали об ошибках. Тренер команды Паулу Фонсека объяснил, что "оранжево-черным" не хватило скорости, а в начале атак немного мысли, чтобы выстраивать их не через центр, а с помощью флангов.