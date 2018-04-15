В браузере Opera будет отключен режим VPN, позволявший обойти блокировки.

Об этом сообщает сайт компании.

Сервис Opera VPN прекратит работу с 30 апреля. О причинах закрытия не сообщается.

"Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android с 30 апреля 2018 года", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что владельцам платного пакета Opera Gold будет предоставлена возможность в течение года бесплатно пользоваться сервисом SurfEasy Ultra VPN.

Владельцам других пакетов обещана 80% скидка на VPN от SurfEasy. Для перехода будет достаточно обновить приложение Opera VPN до последней версии.

Напомним, в Госдуме РФ в связи с блокировкой Telegram изучат необходимость на законном уровне исключить использование VPN-сервисов.

Ранее "Страна" сообщала, что российские провайдеры начнут блокировать Telegram c 16 апреля.