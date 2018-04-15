В Польше нашли три картины, которые считались пропавшими во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Onet.

Полиция и Минкульт страны сообщили, что нашли картину "Ананас" Южефа Панкевича, "Пейзаж из окрестностей Неаполя" Ивана Труша, а также портрет президента Мосцицкого работы Казимежа Похвальского.

Картины в 1940 году изъяли во время немецкой оккупации из Национального музея в Кракове. После этого картины считались пропавшими. Они были включены в базы данных военных потерь Минкультуры и национального наследия.

Глава министерства Петр Глинский отметил, что полотна удалось найти в результате долгой работы многих людей.

Полиция не сообщает имена нынешних владельцев. Известно лишь, что эти картины были выставлены на торги в начале 2018 года.

Фото: onet.pl

Ранее "Страна" сообщала, что похищенную 30 лет назад картину "Отелло и Дездемона" вернули владельцам.

Также картину с человеком похожим на Антона Геращенко купили за 666 долларов.