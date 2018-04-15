В воскресенье, 15 апреля, в Барселоне начался марш сторонников независимости Каталонии. Они требуют освободить лидеров каталонских сепаратистов.

Об этом сообщает DW.

Участники собрались на одной из центральных улиц города. Митингующие несут плакаты с надписями "Свободу политическим заключенным".

Акцию поддержали каталонские представительства двух крупнейших профсоюзов Испании.

Большинство митингующих одеты в желтую одежду в знак солидарности с заключенными лидерами каталонского движения за независимость, которых испанские органы юстиции обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Напомним, что на должность главы Каталонии снова выдвинули заключенного Жорди Санчеса. Он уже почти полгода находится в заключении. Он принадлежит к партии Junts per Catalunya.

Как сообщала "Страна", суд немецкой земли отпустил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона под залог.