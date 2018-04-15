Дети президента Сирии Башара Асада в 2017 году отдыхали в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает РИА ФАН.

Дети сирийского лидера отдыхали в лагере "Артек".

"Мы хотели бы, в первую очередь, сосредоточиться на работе с молодежью. Мои дети в прошлом году отдыхали в "Артеке". После этого они стали лучше понимать Россию", - процитировал слова Асада депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин.

По словам российского политика, дети сирийского президента интересовались строительством моста в Крыму и в целом следят за политическими новостями.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сирии эвакуировали главный штаб армии Асада после угроз Трампа.

Отметим, что Франция заявляет, что Асад применял химическое оружие в Думе.