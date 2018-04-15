В воскресенье, 15 апреля, боевики передали тело погибшего бойца ВСУ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Военный пропал без вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон.

"Силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы. После проведения этих мероприятий, а также оформление соответствующих документов, тело погибшего военнослужащего доставят к месту захоронения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ato.news

Напомним, пропавший 29 марта в зоне АТО на Донбассе украинский военный найден мертвым.

Спикер штаба АТО Олег Сушинскийсообщил, что после проведения судебно-медицинской экспертизы и процесса опознания представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения.

Ранее "Страна" сообщала, что за сутки трое украинских военных были ранены на Донбассе.