В воскресенье, 15 апреля, в Киеве руферы-блогеры забрались на Арку Дружбы народов. На высоту 35 метров они поднялись, чтобы встретить рассвет.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам участников подъема, идея покорить арку родилась внезапно, и ее, не задумываясь, воплотили в жизнь.

Подъем 20 активистов на Арку Дружбы народов начался в 4:00. Как они смогли туда забрались, руферы так и не признались

"Информатор" напоминает что такой подъем - это небезопасно и незаконно и требует опыта, знаний и подготовки.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что 14 апреля в Киеве заметили экстремалов, которые карабкаются на Южный мост по тросам.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Подольско-Воскресенском мосту специалисты ГосЧС спасли замерзших и застрявших на мосту школьников.