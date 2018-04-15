Президент Словении Борут Пахор распустил парламент и объявил досрочные выборы.

Об этом передает Reuters.

Внеочередные выборы в стране состоятся 3 июня 2018 года.

"В этот день я распускаю парламент и определяю 3 июня как дату досрочных парламентских выборов", - отметил глава государства.

Напомним, что 15 марта премьер-министр Словении Мирослав Церар, который занимал пост с 2014 года, подал в отставку из-за неудачи проекта по финансированию железной дороги и забастовок.

Верховный суд Словении 14 марта отменил результаты референдума 2017 года, вводящий проект по финансированию железной дороги Копер-Дивача стоимостью 1 млрд евро в действие.

Причиной также послужили забастовки учителей и госслужащих, которые требуют повысить зарплаты. Премьер-министр назвал требования все менее и менее осуществимыми и такими, которые наносят ущерб государству.

Ранее "Страна" сообщала, что в Словении украинец на грузовике полном нелегалов устроил гонки с полицией.