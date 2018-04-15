Во Львовской области обокрали монастырь в Иршавском районе.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

39-летний житель Львова украл из ящика для пожертвований из монастыря в селе Приборжавское 700 гривен.

Злоумышленника задержали в нескольких километрах от храма, в то время когда он бежал в лес. Деньги у него изъяли и вернули в храм.

В действиях мужчины усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением). Ведется следствие.

Фото: mukachevo.net

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