Во Львовской области мужчина обокрал монастырь и пытался убежать в лес
Во Львовской области обокрали монастырь в Иршавском районе.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
39-летний житель Львова украл из ящика для пожертвований из монастыря в селе Приборжавское 700 гривен.
Злоумышленника задержали в нескольких километрах от храма, в то время когда он бежал в лес. Деньги у него изъяли и вернули в храм.
В действиях мужчины усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением). Ведется следствие.
Фото: mukachevo.net
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