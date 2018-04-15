В воскресенье, 15 апреля, в Киеве на Подоле произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Daewoo Lanos.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Столкновение машин случилось около Почтовой площади.

Предварительно установлено, что водитель Mercedes решил поехать по встречной полосе движения, в результате чего и совершил лобовое столкновение.

"Пострадали два человека. Говорят, виновник аварии пьян. Как и где ему удалось выехать на встречную полосу, неизвестно", - сказано в сообщении.

Фото:facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП с четырьмя автомобилями и одним пострадавшим мужчиной.

Также, как сообщала "Страна", в Харькове в ночном ДТП пострадали семь человек.