В Румынии на футбольном матче произошли массовые беспорядки.

Об этом сообщает портал Liber Tatea.

Местная полиция задержала свыше 50 болельщиков за беспорядки во время матча между командами систем бухарестских клубов "Стяуа" и "Рапид".

Беспорядки на трибунах начались на 25-й минуте матча. После этого встреча прерывалась несколько раз.

Издание пишет, что для устранения беспорядков полицейским применили слезоточивый газ. В полиции сообщили, что всем задержанным грозят штрафы.

Отметим, что матч завершился победой клуба "Рапид" со счетом 3:1. Всего на стадионе было около 36 тысяч зрителей.

Фото: libertatea.ro

Ранее "Страна" сообщала, что в Румынии на атомной электростанции произошла авария.

Отметим, что в Молдове 53 села подписали декларацию о присоединении к Румынии.