В Румынии на стадионе задержали 50 буйных футбольных фанатов
В Румынии на футбольном матче произошли массовые беспорядки.
Об этом сообщает портал Liber Tatea.
Местная полиция задержала свыше 50 болельщиков за беспорядки во время матча между командами систем бухарестских клубов "Стяуа" и "Рапид".
Беспорядки на трибунах начались на 25-й минуте матча. После этого встреча прерывалась несколько раз.
Издание пишет, что для устранения беспорядков полицейским применили слезоточивый газ. В полиции сообщили, что всем задержанным грозят штрафы.
Отметим, что матч завершился победой клуба "Рапид" со счетом 3:1. Всего на стадионе было около 36 тысяч зрителей.
Фото: libertatea.ro
Ранее "Страна" сообщала, что в Румынии на атомной электростанции произошла авария.
Отметим, что в Молдове 53 села подписали декларацию о присоединении к Румынии.