США, Канада и Мексика в ближайшее время перепишут договор о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Об этом сообщает Bloomberg, после итогов встречи президента Мексики Энрике Пенья Ньето с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и вице-президентом США Майклом Пенсом.

Соглашение должно подписать довыборов в Мексике, которые пройдут 1 июля этого года.

"Мы договорились продолжать работу по достижению соглашения и призвали наши специальные переговорные группы ускорить переговоры", - отметил лидер мексиканцев.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп призвал власти Мексики принять меры, чтобы остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов в США. В противном случае Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) будет расторгнуто.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп приостановил выход США из договора NAFTA.