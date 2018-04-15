В Киеве полиция начала уголовное производство по факту взрыва возле здания "Киевэнерго". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в столице.

"По факту взрыва начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до десяти лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, в ночь на 15 апреля в Святошинском районе, на проспекте Победы, 93 произошел взрыв.

"Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, однако в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату", - сообщили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что здание Киевгорстроя ночью обстреляли из гранатомета.

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