Киевская полиция задержала двух мужчин, которые обворовывали автомобили.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

Двух киевлян, 1981 и 1977 рождения, задержали на проспекте Тычины сразу после совершения преступления.

Начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска Виталий Отрудько рассказал, что злоумышленники из припаркованных автомобилей выбрали MITSUBISHI Lancer, водитель которого оставил в салоне портфель. Мужчины воспользовались сканером, открыли дверцу, забрали сумку и поспешили к BMW с иностранными номерными знаками, на котором они приехали. Сразу же после совершения преступления их задержали.

Владелец MITSUBISHI опознал свой портфель с личными вещами.



Установлено, что один из задержанных ранее судим за кражу, грабеж и убийство.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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