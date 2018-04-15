В Киеве задержали воров, которые вскрывали авто с помощью сканера
Киевская полиция задержала двух мужчин, которые обворовывали автомобили.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.
Двух киевлян, 1981 и 1977 рождения, задержали на проспекте Тычины сразу после совершения преступления.
Начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска Виталий Отрудько рассказал, что злоумышленники из припаркованных автомобилей выбрали MITSUBISHI Lancer, водитель которого оставил в салоне портфель. Мужчины воспользовались сканером, открыли дверцу, забрали сумку и поспешили к BMW с иностранными номерными знаками, на котором они приехали. Сразу же после совершения преступления их задержали.
Владелец MITSUBISHI опознал свой портфель с личными вещами.
Установлено, что один из задержанных ранее судим за кражу, грабеж и убийство.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье полиция сняла с балкона "идущего" к себе домой пьяного мужчину.
Также полиция задержала опасного зэка, сбежавшего из Житомирской колонии.