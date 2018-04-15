На Солнце зафиксировали появление новых корональных дыр, что может стать причиной геомагнитных изменений на Земле.

Об этом сообщает Science Alert.

Ученые сообщают, что корональные дыры на Солнце является довольно распространенным явлением, особенно часто они появляются в период солнечного минимума – периода в 11-летнем цикле, когда активность звезды достигает своего минимума.

Корональные дыры связаны с размыканием пучков магнитных линий, которые обычно являются замкнутыми. В результате плазма больше не удерживается в короне и становится частью солнечного ветра — потока ионизированных частиц. Если ветер направлен в сторону Земли, то могут возникнуть геомагнитные бури.

Ученые оценили оценили возможную магнитную бурю на нашей планете в один балл по индексу G. Это означает, что будут наблюдаться только небольшие колебания напряжения в энергосети и еле заметные помехи в спутниковых системах связи.

Корональные дыры это области короны пониженной светимости. Они были обнаружены после начала рентгеновских исследований Солнца с помощью космических аппаратов из за пределов земной атмосферы. Корональные дыры связаны с областями открытых линий магнитного поля и часто находятся на солнечных полюсах.

Ранее "Страна" сообщала, что NASA предлагает жителям Земли отправить свои имена на Солнце.

Также астрономы нашли звезду, которая угрожает существованию всей Солнечной системы.