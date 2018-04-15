В Голливуде нашли замену актеру Арнольду Шварценеггеру в новом фильме о терминаторе.

Об этом сообщает DeadLine.

Режиссер Тим Миллер сообщил, что "железного Арни" заменит 35-летний актер Гэбриел Луна, известный по роли Призрачного гонщика из сериала "Агенты Щ.И.Т.".

Новый фильм начнут снимать этим летом, его сценарий засекречен. Премьера намечена на 22 ноября 2019 года.

Продюсер картины и режиссер первых фильмов о роботе-убийце Джеймс Кэмерон сообщил, что в фильме, который станет прямым продолжением картины "Терминатор 2: Судный день", к своим ролям вернутся Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.

Ранее "Страна" сообщала, что Арнольд Шварценеггер вернулся домой из клиники после операции на открытом сердце.

Также Джеки Чан и Шварценеггер снялись в комедийном фентези про Россию времен Петра I.