После того, как США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии ведущие мировые СМИ проанализировали событие. Многие из них так и не поняли смысл акции США и союзников бессмысленной, заподозрили попытку имитации "жесткого ответа" и отсутствие у Запада вменяемой стратегии по Сирии.

The New York Times: Трамп изменил свой курс по "глупым военным кампаниям на Ближнем Востоке"

В материале The New York Times говорится о том, что Трампа нельзя назвать решительным лидером готовым противостоять давлению в условиях кризиса.

Обозреватель Эмма Эшфорд, которая занимается изучением вопросов национальной безопасности в Институте Катона, пишет, что сделанное президентом Трампом заявление о том, что США, Франция и Великобритания нанесут удары против сирийского режима в ответ на атаку с применением химического оружия, вероятнее всего, удивили тех, кто слышал, как в период предвыборной кампании в 2016 году он неоднократно критиковал глупые военные кампании США на Ближнем Востоке.

Она отмечает, что вступив в должность президента США, Трамп изменил свой курс и теперь он всецело поддерживает пристрастие Вашингтона к действию. В этом смысле между Трампом и его предшественником есть нечто общее.

При этом в материале говорится, что Дональд Трамп - это не Барак Обама.

"Если даже Обаме было очень трудно сопротивляться пристрастию к действию во внешней политике, представьте, насколько трудно это делать президенту, который не в состоянии контролировать свои порывы и склонен к военноцентричной внешней политике и для которого крайне важно одобрение СМИ.

Уже через день после недавней химической атаки в Сирии твиты президента выдавали его готовность нанести удар, за которой не было никакой четкой цели, кроме возмездия. По слухам, его советникам пришлось уговаривать его подождать несколько дней, необходимых для того, чтобы собрать международную коалицию и выбрать подходящие мишени.

Нужно быть полным решимости лидером, чтобы противостоять давлению сделать хотя бы что-нибудь в условиях кризиса. Трампа нельзя назвать таким лидером", - говорится в материале The New York Times.

CNN: у Трампа нет реального плана по защите мирных сирийцев от войны

Питер Берген в материале для CNN задается вопросом, коалиция нанесла удар по Сирии — что дальше?

Автор материала спрашивает, в чем именно заключается стратегия США в Сирии?

"Всего две недели назад, выступая в Огайо, президент США Дональд Трамп сказал, что США "очень скоро уйдут из Сирии". Теперь же Трамп фактически возглавил масштабную бомбовую операцию против нескольких сирийских городов, включая столицу страны Дамаск.

Какова стратегия администрации Трампа в Сирии? Предполагает ли она уход Башара аль-Асада из власти, на чем администрация Барака Обамы настаивала с самого начала сирийской гражданской войны? Или же просто существует некая красная линия в смысле применения Асадом химического оружия и ничего более?", - спрашивает автор и отвечает, что это остается загадкой.

Также Питер Берген спрашивает, есть ли у администрации Трампа какой-то план по защите сирийских мирных граждан в войне?

"В этой войне уже погибло почти полмиллиона сирийцев, и число жертв химического оружия — это лишь крохотная часть общих потерь. В период предвыборной кампании кандидат Трамп несколько раз высказывал мысль о создании "безопасных зон" для сирийского гражданского населения. Станет ли создание таких зон следующим шагом администрации Трампа? И как они будут выглядеть?", - говорится в материале.

Автор напоминает, что администрация Трампа фактически запретила въезд сирийских беженцев в США несмотря на то, что большинство из них — это женщины и дети.

Также автор спрашивает, означают ли эти удары какой-то перелом в отношениях между Трампом и Россией? Президент США долгое время демонстрировал нежелание критиковать российского президента Владимира Путина, однако в пятницу он выступил с чрезвычайно жесткой риторикой в адрес россиян: "Я спрашиваю Россию: какая страна хочет, чтобы ее ассоциировали с массовыми убийствами невинных мужчин, женщин и детей?"

В материале отмечается, что Конгресс США, который должен давать свое согласие на военные операции США, не разрешал наносить удары по объектам сирийского режима, а разрешал наносить удары только по объектам террористов.

Politiken: Акция возмездия утратила эффективность

Датское издание Politiken пишет, что нет никаких стратегических или педагогических причин, которые могли бы оправдать вмешательство в Сирии.

Об этом говорится в материале Херьерта Пундика.

"Акция возмездия по отношению к Асаду, давайте будем называть вещи своими именами, уже утратила часть своей эффективности из-за избранного момента. Если бы она была предпринята через несколько часов после того, как стало ясно о массовом убийстве с помощью ядовитого газа, она имела бы характер непосредственной реакции. Но она последовала значительно позднее самого преступления и несет на себе четкий отпечаток нерешительности США, отсутствия у американцев стратегии, а также боязни непредвиденных последствий, которых опасаются все стратеги", - пишет он.

Автор спрашивает, что будет, если американская крылатая ракета по ошибке поразит российскую цель, что повлечет за собой жертвы среди русских? И что произойдет, если сирийская противовоздушная оборона, имеющая на вооружении одни из лучших российских противовоздушных ракет, поразит американские или французские самолеты? И как Путин отреагирует на нападение на своего союзника?

"Американские ракеты, направленные против его союзника, Асада, не заставят Путина отказаться от того, на чем он сосредоточен как на главной цели: а именно заменить США как силу, обладающую основным политическим влиянием в регионе, главного посредника и миротворца, который не использует конфликты, но пытается решить их, чтобы получить наилучшие условия для развития торговли, особенно оружием, строительства атомных станций, на хороших условиях и ничего не требуя. Российско-американская борьба за влияние на Ближнем Востоке будет решена не силой оружия, в этом США — превосходящая сила, а с помощью дипломатии, в которой Путин более сведущ, чем Трамп", - делает вывод автор.

Huffington Post: после удара по Сирии Трамп не достиг ни одной из целей

В материале Huffington Post говорится о том, что после ракетного удара по Сирии Дональд Трамп не достиг ни одной из желаемых целей.

Заявленными целями президента США было пресечь "убийственное поведение Асада и показать крутизну его патронам - России и Ирану. Но ни одна из целей не достигнута", - говорится в материале.

Все мало-мальски значимые в военном и административном отношении цели оказались к моменту атаки под российским "зонтиком", который Трамп побоялся задеть.

В итоге Асад "не прекратит наступление", а России "не брошен вызов".

Blick: удар по Сирии был поспешным

Швейцарская газета Blick отмечает, что ракетный удар США и союзников удар по Сирии был поспешным.

Такое мнение выразил глава Федерального департамента обороны, спорта и защиты населения Швейцарии Ги Пармелен. По его словам, США, Великобритании и Франции следовало дождаться результатов проверки ОЗХО.

"ООН направила туда экспертов по химическому оружию. Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия", - заявил он изданию.

Пармелен добавил, что власти Швейцарии настаивают на возвращении за стол переговоров.



"Война в Сирии стала предметом переговоров в Женеве. Они должны продолжаться. Как можно быстрее. Гражданское население страдает. Это неприемлемо", - отметил Пармелен.

Reuters: Что делать дальше?

В материале Reuters говорится о том, что удар по Сирии был стратегически необоснованным. К тому же возникает вопрос, что делать дальше.

Издание напоминает, что ранее Трамп ясно дал понять, что хочет вывести примерно две тысячи военнослужащих США из Сирию, но передумал.

"Он, похоже, противоречил этому сообщению, когда в субботу заявил, что западные союзники готовы поддержать этот ответ, если Асад не прекратит использовать запрещенное химическое оружие", - сообщает Reuters.

При этом в материале говорится, что хотя, похоже, нет непосредственной альтернативы женевскому процессу, который привел бы к политическому урегулированию в Сирии, несколько высокопоставленных должностных лиц США, выступая на условиях анонимности, настаивали на том, что этот процесс потерпел неудачу, и пришло время его переосмыслить.

"Женевский процесс не сработал, и пришло время найти что-то новое или изменить его", - сказал один из высокопоставленных собеседников.

The Guardian: Сирия стала испытательной площадкой для США и России

Британское издание The Guardian отмечает, что несмотря на взрыв гнева Трампа, неясно, чего же добилась Сирия.

"Последние рейды еще раз подчеркнули, что Сирия стала испытательной площадкой для самых передовых в мире систем вооружения, развернутых США и Россией.

Трамп и Путин занимались чем-то вроде гонки вооружений. Президент России хвастался новыми гиперзвуковыми ядерными ракетами и высокоскоростными подводными лодками перед недавними российскими выборами. Со своей стороны, Россия в начале этого года отправила свой самый продвинутый истребитель в Сирию - Су-57, который представляет собой многоцелевой боевой самолет пятого поколения.

Кажется почти нет сомнения в том, что война в Сирии будет продолжать кровоточить и ситуация будет усложняться. А жертвами, как всегда, станут граждане Сирии", - отмечает издание.

Коммерсант: Война по договоренности

Российское издание "Коммерсант" пишет, что ракетный удар, предпринятый в ночь на 14 апреля против Сирии, стал по сути демонстративной, символической акцией, которая "во-первых, позволила всем сторонам сохранить лицо, во-вторых, не привела к столкновению западных союзников с Россией, и, в-третьих, не изменит ход сирийской войны, которую правительственные войска выигрывают".

Лидеры США, Франции и Великобритании спасли лицо - обещали наказать "диктаторский режим" за применение химического оружия против собственного населения и обещание сдержали. В то же время худшего, непредсказуемого развития событий удалось избежать.

Причем Дамаск тоже получил возможность спасти лицо - правительственные силы рапортовали, что их системы ПВО сбили значительную часть ракет.

Издание отмечает, что несмотря на заявление Дональда Трампа, что нынешний удар был мощнее предыдущего, нанесенного год назад по базе "Шайрат", он, по сути, оказался таким же символическим. Среди вариантов, которые рассматривала администрация США, был и гораздо более опасный для Дамаска сценарий - массированные, растянутые по времени удары, целью которых было бы нанести фатальный ущерб военной машине Башара Асада, переломить ход сирийского конфликта, не позволить правительству выиграть войну. В итоге этот сценарий был отвергнут.

Путин минувшей нанес поражение западным союзникам, не подняв в воздух ни одного "Су"

Российский оппозиционный журналист Константин фон Эггерт высказал мнение, что фактически угрозы Кремля сработали.

"Удары союзников по сирийским объектам были бессмысленными - режим Асада успел всё и всех вывезти. Правительственная и разведывательная инфраструктура не затронута. Судя по всему, Трамп, вместе с Болтоном и Хейли, хотели врезать от души, но их сдержал Пентагон. Начальник ОКНШ Данфорд сказал, что с Россией заранее скоординировали разведение сторон в воздушном пространстве. Похоже, ключевую роль сыграл телефонный разговор Макрона и Путина.

Предположу, что в обмен на то, что удар будет символическим, Кремль пообещал поговорить с Башаром, чтобы тот больше не применял химоружие. Посмотрим, сдержит ли Дамаск слово (если Москва вообще с сирийцами на эту тему говорила).

Но, в любом случае, Путин минувшей ночью нанёс поражение западным союзникам, не подняв в воздух ни одного "Су". Тактическое или стратегическое поражение, пока неясно. Ждите дальше: 1) Штурм Идлиба, последнего оппозиционного бастиона, сирийско-русско-иранскими силами; 2) Антиизраильских терактов в ответ на гибель иранских советников в Сирии; 3) Отставки Мэттиса - после того, как Майка Помпео утвердят госсекретарем", - написал фон Эггерт.

Фото: facebook.com/konstantin.voneggert

Напомним, что Госдеп назвал условия для возвращении к женевскому переговорному процессу по Сирии.

Как сообщала "Страна", после отклонения российского проекта резолюции по ситуации в Сирии, США, Франция и Великобритания внесли в Совбез ООН новый проект по расследованию химатак в Сирии.