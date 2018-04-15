Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева в третий раз выходит замуж.

Об этом сообщает ТСН.

Со своим будущим мужем, бизнесменом Игорем, спортсменка познакомилась в американском городе Атланта.

"Я сейчас могу сказать, что Атланта моя золотая и дорогая и в какой степени судьбоносная. Это был ужин с друзьями, никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу", – рассказывает Подкопаева.

Мужчина рассказал, что живет в США около 25 лет, а его бизнес связан с инвестициями и застройками.

"Если я гимнастка, где было объяснение? В спортивном зале, да. Когда я открыла коробку и увидела кольцо, – уши горят, щеки горят, глаза сияют. Не от того, что вот кольцо. А от самого понимания, что в жизни происходят изменения", - вспоминает Подкопаева.

Свадьбу планируют сыграть только вдвоем и на необитаемом острове. О дате свадьбы пара пока еще ничего сообщила.

39-летняя Лилия Подкопаева была дважды замужем: за Виктором Костырко, а также за Тимофеем Нагорным, от которого родила дочь Каролину. Также спортсменка усыновила сына Вадима.

Ранее "Страна" сообщала, что украинки стали в два раза чаще выходить замуж за иностранцев.

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