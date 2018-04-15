В Госдепе США назвали условия для возвращения к политическому процессу урегулирования ситуации в Сирии.

Их перечислила представитель Госдепартамента Хезер Науэрт в эфире Fox News.

По ее словам, необходимо, чтобы правительство задекларировало химоружие, которое не было уничтожено. После этого Госдеп окажет содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу.

Науэрт добавила, что, возможно, сирийские власти "очнутся после операции" и изменят свое отношение.

"Если это произойдет, мы поможем им вступить в женевский процесс и достичь того кажущегося сейчас далеким этапа, когда они смогут провести выборы и начать восстановление страны", - сказала она.

Также представитель Госдепа обвинила Россию в том, что она не сдержала взятые на себя в 2013 году обязательства содействовать уничтожению запасов химического оружия в Сирии.

"Россия продолжает срывать наши усилия, направленные на то, чтобы в ООН и на других международных площадках призвать Сирию к ответу", - сказала Науэрт, напоминая о химатаке в городе Дума, которую в Москве назвали постановочной.

Напомним, что США, Франция и Великобритания внесли в Совбез ООН новый проект по расследованию химатак в Сирии.

Как сообщала "Страна", американское издание The Washington Post опубликовало спутниковые фото последствий авиаудара по территории Сирии.