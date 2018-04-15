В результате непогоды, которая обрушилась на США, погибли три человека.

Об этом сообщает Associated Press.

В Луизиане ребенок погиб после того, как сильный ветер повалил дерево на дом.

В Висконсине женщина не справилась с управлением машины на обледеневшей дороге и врезалась в другой автомобиль.

В Небраске водитель грузовика погиб, потеряв управление на трассе. Он врезался в полуприцеп на обочине.

В Арканзасе из-за сильного ветра пострадали четыре человека.

В аэропортах Миннеаполиса и Сент-Пола отменили около 400 рейсов.

По прогнозам, в Миннесоте, Висконсине и Мичигане непогода сохранится до 16 апреля, а с понедельника переместится в сторону штата Нью-Йорк.

Ранее было опубликовано видео, как в Японии цветущие сакуры замело апрельским снегом.

Как сообщала "Страна", в Антарктиде выпало рекордное количество снега за последние 200 лет.