Из-за снегопадов и дождей в США погибли три человека
В результате непогоды, которая обрушилась на США, погибли три человека.
Об этом сообщает Associated Press.
В Луизиане ребенок погиб после того, как сильный ветер повалил дерево на дом.
В Висконсине женщина не справилась с управлением машины на обледеневшей дороге и врезалась в другой автомобиль.
В Небраске водитель грузовика погиб, потеряв управление на трассе. Он врезался в полуприцеп на обочине.
В Арканзасе из-за сильного ветра пострадали четыре человека.
В аэропортах Миннеаполиса и Сент-Пола отменили около 400 рейсов.
По прогнозам, в Миннесоте, Висконсине и Мичигане непогода сохранится до 16 апреля, а с понедельника переместится в сторону штата Нью-Йорк.
Ранее было опубликовано видео, как в Японии цветущие сакуры замело апрельским снегом.
Как сообщала "Страна", в Антарктиде выпало рекордное количество снега за последние 200 лет.