В Киеве в поминальные дни полицейские усилили охрану возле кладбищ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Более 400 правоохранителей будут нести службу возле кладбищ и других культовых сооружений", - отмечено в сообщении.

Сообщается, что возле кладбищ будут патрулировать сотрудники патрульной полиции, которые обеспечат безопасность дорожного движения, а также будут пресекать нарушения общественного порядка.

Полицейские призвали киевлян и гостей столицы соблюдать установленные правила поведения.

Напомним, что в Киеве в поминальные дни 15, 16, 17, 18 апреля, а также в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая увеличат количество единиц общественного транспорта и организуют дополнительные специальные автобусные маршруты, чтобы люди могли попасть на городские кладбища. "Стоимость проезда в городских кладбищ в поминальные дни будет составлять 4 грн", - добавили в КГГА.

Ранее "Страна" сообщала, что был опубликован график поминальных дней на кладбищах Киева.