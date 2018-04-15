В китайском городе Чжэнчжоу экстренно приземлился самолет авиакомпании ​ Air China после того, как один из пассажиров напал на бортпроводника.

Об этом сообщает РБК.

Рейс вылетел из Чанша провинции Хунань и должен был прилететь в международный аэропорт Пекина. Но во время полета один из пассажиров, предположительно, напал на члена экипажа. Из-за чего самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Чжэнчжоу.

Все пассажиры, кроме подозреваемого, покинули самолет и находятся в зале ожидания. На месте работает полиция.

Напомним, что в Одессе пассажиры заблокированного из-за тумана самолета устроили драку на борту.

Как сообщала "Страна", на Аляске самолет вернулся в аэропорт из-за голого пассажира.