Американское издание The Washington Post опубликовало фото последствий авиаудара по территории Сирии.

Спутниковые снимки представила компания Digital Globe.

Ранее Пентагон сообщал, что союзные войска уничтожили три запланированные цели. Первой целью был Центр исследований и разработок в Барзасе, за пределами Дамаска.

Вторая и третья цели были расположены неподалеку от города Хомс, а именно химический комплекс Химса Синшар. На фото видно, что они полностью уничтожены.

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США, Франция и Великобритания выпустили в целом 105 ракет.

Маккензи отметил, что ответ ПВО Сирии на ракетный удар был неэффективным.

"Почти все из более чем 40 ракет - о которых нам известно - запущенных системами противоракетной обороны Сирии, были выпущены уже после того, как наши ракеты поразили цели. Очевидно, что в результате скоординированной операции ракетам удалось пролететь через сирийское воздушное пространство без какого-либо эффективного отпора со стороны систем противоракетной обороны Сирии", - заявил он.

Ранее "Страна" сообщала, что США и союзники внесли новую резолюцию по Сирии в Совбез ООН.

Также Курт Волкер ответил, отразится ли удар в Сирии на ситуации в АТО.