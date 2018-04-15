Компания Facebook в 2017 году на 50% увеличила расходы на безопасность и охрану основателя соцсети Марка Цукерберга.

Об этом сообщает CNN.

Facebook потратил около $9 миллионов, чтобы обеспечить личную безопасность и поездки Цукерберга.

Издание пишет, что такие меры связаны с "угрозами личной безопасности, проистекающими из его должностных полномочий в качестве основателя, председателя совета директоров и главного исполнительного директора".

Напомним, что 10 апреля глава Facebook Марк Цукерберг выступил в Сенате США по делу о масштабной утечке личных данных пользователей социальной сети. Его обвиняли в неспособности увидеть предполагаемое вмешательство в выборы президента США.

Ранее "Страна" сообщала, что Цукерберг признался, что его личные данные тоже украли из основанной им социальной сети.