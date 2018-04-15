В воскресенье, 15 апреля, в Черногории начались выборы президента страны.

Об этом сообщает ТАСС.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов.

Номер один в бюллетене указан глава партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич, выступающий за союз с Сербией и Россией.

Вторым в списке идет беспартийный кандидат от большинства оппозиционных партий и коалиции "Демократический фронт" Младен Боянич.

Номер три - лидер Партии справедливости и примирения Хазбия Калач, под четвертым — предприниматель Василие Миличкович. Пятым значится кандидат от "Сербской коалиции" Добрило Дедеич.

Единственная женщина в списке - Драгиня Вуксанович.

Седьмым в списке идет фаворит президентской кампании — бывший премьер и экс-президент Черногории, лидер правящей коалиции Мило Джуканович. В случае победы он станет главой государства в седьмой раз.

Ранее "Страна" сообщала, что Черногория высылает одного российского дипломата.

Также посольство США в Черногории пытались взорвать ручной гранатой.