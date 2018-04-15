В воскресенье, 15 апреля, синоптики обещают теплый и солнечный день по всей Украине. Во всех регионах - переменная облачность без осадков.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

14-16 апреля в западных областях местами чрезвычайный уровень пожарной опасности. Днем воздух прогреется до +21...+25, ночью +8...+10.

На севере днем +17...+21, ночью +4...+9.

В центре днем +17...+24, ночью +6...+10.

На востоке местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0...-4. Дневная температура +15...+19, ночью +4...+7.

На юге сегодня днем +17...+19, ночью +5...+10.

В Киеве 15 апреля днем +19...+21, ночью +8...+10.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее синоптик предупредила украинцев о грядущем похолодании с заморозками.

Как сообщала "Страна", антициклон Мартин принесет в Украину на выходные сухую и теплую погоду.