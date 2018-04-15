Швейцарская химическая лаборатория в Шпице, изучившая пробы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с места отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, ответила на заявления главы МИД России, который сообщил, что по данным этой лаборатории Скрипалей отравили не газом "Новичок".

Ответ лаборатория обнародовала в Twitter.

Она отметила, что не может независимо комментировать заявления главы МИД РФ, но чт у нее нет сомнений, что ОЗХО идентифицировала отравившее вещество как "Новичок".

"Только Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может комментировать заявление (Сергея Лаврова - Ред.). Но мы можем повторить, что говорили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала отравившее вещество как Новичок. Их стандарты работы настолько жесткие, что они не подлежат сомнению", - сказано в сообщении.

Фото: twitter.com/SpiezLab

Ране министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили химикатом BZ, который не производился в России и формула которого доступна странам НАТО.

По словам Лаврова, информация была получена на условиях конфиденциальности от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) из швейцарского Центра радиологического и химико-биологического анализа, расположенного в городе Шпиц.

"Страна" сообщала, что разработчик "Новичка" объяснил выздоровление Скрипалей влажной погодой в Солсбери.

Как сообщала "Страна", в России прокомментировали доклад ОЗХО об отравлении Скрипалей.