После того, как российский проект резолюции по ситуации в Сирии не был поддержан, США, Франция и Великобритания внесли в Совбез ООН новый проект по расследованию химатак в Сирии.

Об этом сообщает AFP.

Агентство пишет, что в проекте резолюции стороны-участницы Совбеза ООН призывают к беспрепятственным поставкам гуманитарной помощи, обеспечению прекращения огня, и требуют, чтобы Сирия конструктивно участвовала в мирных переговорах под руководством ООН.

"Переговоры по резолюции должны начаться в понедельник. Но дипломаты заявили, что пока не ясно, когда СБ ООН будет голосовать за проект", - говорится в сообщении.

Напомним, на экстренном заседании Совбеза ООН Россия внесла проект резолюции по ситуации в Сирии, который осуждает удары западных стран. Однако он не был принят.

После этого члены Совбеза ООН объяснили, почему не поддержали российскую резолюцию по Сирии.

А в Сирии заявили, что те, кто проголосовал против резолюции России, больше не партнеры правительства.