В Киеве в ночь на 15 апреля в Святошинском районе произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Взрыв произошел проспекте Победы, 93 возле здания "Киевэнерго".

"Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, однако в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату", - сообщают в полиции.

На месте происшествия работали полицейские и сотрудники взрывотехнической службы.

Оперативники разыскивают причастных к взрыву лиц.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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