В Киеве возле здания "Киевэнерго" прогремел взрыв
В Киеве в ночь на 15 апреля в Святошинском районе произошел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Взрыв произошел проспекте Победы, 93 возле здания "Киевэнерго".
"Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, однако в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату", - сообщают в полиции.
На месте происшествия работали полицейские и сотрудники взрывотехнической службы.
Оперативники разыскивают причастных к взрыву лиц.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
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