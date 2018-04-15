За минувшие сутки в зоне АТО позиции сил ВСУ подверглись обстрелам 52 раза.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате обстрелов трое военных получили ранения, их срочно госпитализировали.

Так, на Донецком направлении боевики применили 122 мм артиллерии , обстреляв Широкино, а из минометов калибра 82 мм - Пески и шахту "Бутовка".

Также из гранатометов вели огонь по укреплениям в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковка и "Бутовка", из вооружения БМП - по позициям в Новотроицком и Водяном.

Зенитную установку применили вблизи Авдеевки, а из крупнокалиберные пулеметы - по позициям неподалеку Павлополя, Гнутово, Новотроицкого, Лебединского, Водяного и "Бутовки".

Под огонь из стрелкового оружия попали украинские опорные пункты в районе Авдеевки, Широкино, Лебединского, Талаковки, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а вблизи Водяного, Гнутово, "Бутовки" и Талаковки велся снайперский огонь.

В штабе добавили, что на Луганском направлении из 120 мм минометов боевики обстреливали защитников Зайцево и Луганского.

Фото: facebook.com/ato.news

Ранее "Страна" сообщала, что в Минобороны объяснили, как расширятся полномочия армии после окончания АТО.

Напомним, что в зоне АТО в результате обстрелов был ранен один украинский боец.