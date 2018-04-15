Ежегодный фотоконкурс World Press Photo объявил лучшие фото года в восьми номинациях, а также обладателя награды - World Press Photo of the Year. Победителем премии World Press Photo в этом году стал снимок венесуэльского фотографа Роналдо Шемидта.

Об этом сообщает РБК.

На фото, сделанном 3 мая 2017 года, охваченный огнем участник антиправительственных акций в Каракасе. Одежда одного из протестующих загорелась от взрыва стоявшего рядом мотоцикла. 28-летний участник акции получил ожоги и был доставлен в больницу.

Фото: Ronaldo Schemidt

Главный приз в номинации "Современные проблемы" получило фото Джеско Дензела (Германия). На снимке изображена лодка с туристами из Лагоса, самого большого города в Нигерии, прибывшая в расположенную по соседству крохотную деревню Макоко, которая превратилась в самострой.

Фото: Jesco Denzel

В жанре фоторепортажа в разделе "Современные проблемы" фотограф-документалист Хеба Хамис из Египта запечатлела процесс разглаживания груди в Камеруне - традиционную в стране практику, направленную на предотвращение развития молочных желез у молодых девушек. Такой метод изменения физических данных широко используется в Камеруне для защиты женской половины населения от сексуального насилия.

Фото: Heba Khamis

Главный приз в разделе "Окружающая среда" получил Нейл Алдридж из Южной Африки. На его фотографии белый носорог с завязанными глазами, которого готовятся выпустить на свободу в дельте реки Окаванго в Ботсване, чтобы защитить от браконьеров.

Фото: Neil Aldridge

Серия снимков голландского фотографа Кадир ван Лохайзен забрала главный приз раздела "Окружающая среда" в жанре фоторепортажа. Он посвящен мусорному полигону в Лагосе (Нигерия), который власти обещают закрыть до 2022 года. Ежедневно свыше 4 тысяч человек, живущих по соседству, вручную разбирают отходы.

Фото: Kadir van Lohuizen

Главный приз в разделе "новости" в этом году в этом году получило фото австралийского фотографа Патрика Брауна. На его снимке тела беженцев угнетаемой в Мьянме этнической группы рохинджа, извлеченные из воды после крушения лодки, на которой пытались сбежать около 100 человек (из них выжили лишь 17).

Фото: Patrick Brown / Panos Pictures, for UNICEF

Лучшим фоторепортажем в разделе "Новости" стали снимки ирландского фотографа Айвора Прикетта. На снимках - битва за Мосул в Ираке. Военные изучают последствия нападения террориста-смертника из ИГИЛ.

Фото: Ivor Prickett / The New York Times

В номинации "Проекты" лучшими стали фото Карлы Когельман из Нидерландов, которая в серии "Я из Вальдфиртеля" запечатлела жизнь двух сестер, которых снимает начиная с 2012 года.

Фото: Carla Kogelman

Главный приз номинации "Природа" получило фото американца Кори Арнольда. На фото белоголовый орлан ест мясные отходы из мусорного контейнера у супермаркета в штате Аляска. Некоторое время назад этот вид птиц был близок к вымиранию.

Фото: Corey Arnold

Победитель в жанре фоторепортаж номинации "Природа" - работы американской фотожурналистки Ами Витале, которые рассказывает о судьбе новорожденных слонов, проходящих реабилитацию перед отправкой в специальное учреждение для осиротевших животных в Кении.

Фото: Ami Vitale

Номинация "Люди". Главный приз у шведского фотографа Магнусаа Веннмана. На его фото изображены беженки из Косово c синдромом отстраненности - болезни, при которой человек становится пассивным, неподвижным, неспособным есть, говорить и реагировать. По непонятным причинам этим синдромом страдают только беженцы, проживающие в Швеции.

Фото: Magnus Wennman

Главный приз в жанре фоторепортаж номинации "Люди" получил автор серии портретов девушек, похищенных боевиками радикальной нигерийской исламистской группировки "Боко Харам", которым удалось бежать - Адам Фергюсон из США.

Фото: Adam Ferguson / The New York Times

Главный приз номинации "Спорт" у фото Оливера Скарфф из США. На снимке спортсмены из двух команд борются за мяч во время матча по средневековому футболу в Эшберне, графство Дербишир (Великобритания), 28 февраля 2017 года

Фото: Oliver Scarff

Лучшим фоторепортажем в разделе "Спорт" стала работа Алена Шредера из Бельгии. Серия его фото, посвящена соревнованиям молодых жокеев на острове Сумбава в Индонезии. В состязаниях принимают участие дети в возрасте 5–10 лет.

Фото: Alain Schroeder

Номинация "Главная новость" - фоторепортаж за снимки Дэвида Беккера из США, которые посвящены массовой бойне в Лас-Вегасе в 2017 году, во время фестиваля кантри-музыки, где Стивен Пэддок в течение 10 минут стрелял по людям с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стали 58 человек, еще 500 были ранены.

Фото: David Becker

Напомним, что в прошлом году World Press Photo назвал снимком года фото с места убийства российского посла в Анкаре.

Как сообщала "Страна", также ранее были опубликованы лучшие фотографии 2017 года по версии World Press Photo.