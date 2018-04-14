Глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск, который переехал ночевать на работу на время создания Tesla Model 3 рассказал, что последние несколько месяцев ему довелось спать на полу на заводе, однако, по его мнению, это было необходимо.

Об этом сообщает Entrepreneur.

Ночи на полу Маск описал так: "Сложные, наполненные стрессом и болью".

Еще он заявил, что спать на полу не весело.

"У меня нет времени пойти домой и принять душ. Я не считаю, что, когда люди тяжело работают, руководитель может уйти в отпуск", - говорит Маск.

Он отметил, что несмотря на задержки с производством третьей модели Tesla, он и его команда должны доставить каждому покупателю машину. Однако, на это может уйти на полугода больше, чем ожидалось.

Как сообщала "Страна", ранее Маск заявил про свой страх о том, что искусственный интеллект станет бессмертным диктатором.