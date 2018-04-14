Министерство инфраструктуры Украины включит в список санкций все строительные компании, работающие на Керченском мосту в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Однако относительно самой техники, по словам министра, "вопрос другой".

"Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем", - сказал Омелян.

Как сообщала "Страна", на Крымском мосту уложили первый слой дорожного покрытия.

Ранее в России заявили, что арестованное Украиной судно не добывало песок для Керченского моста.