Во Львовской области четыре пассажира междугородней маршрутки получили химические ожоги во время поездки.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Львовской области.

13 апреля в 19:24 спасатели получили сообщение, что на автодороге Городок - Комарно в г. Городок на ул. Комарнянская в автобусе марки "Богдан", который курсировал по маршруту "Львов-Угры", произошла утечка дезинфицирующего вещества "Бланидас", которую используют для стерилизации медицинских инструментов.

В автобусе на момент происшествия находилось 22 пассажира. В результате утечки четыре человека получили химические ожоги. Они были доставлены в Городоцкую центральную районную больницу.

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