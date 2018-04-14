Под Львовом четыре пассажира маршрутки получили химические ожоги
Во Львовской области четыре пассажира междугородней маршрутки получили химические ожоги во время поездки.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Львовской области.
13 апреля в 19:24 спасатели получили сообщение, что на автодороге Городок - Комарно в г. Городок на ул. Комарнянская в автобусе марки "Богдан", который курсировал по маршруту "Львов-Угры", произошла утечка дезинфицирующего вещества "Бланидас", которую используют для стерилизации медицинских инструментов.
В автобусе на момент происшествия находилось 22 пассажира. В результате утечки четыре человека получили химические ожоги. Они были доставлены в Городоцкую центральную районную больницу.
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