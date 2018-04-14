В пятницу, 13 апреля, группа "Ленинград" выпустила альбом "Всякое", который вышел в день 45-летия Сергея Шнурова. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Музыкант назвал альбом "Всякое" подарком к своему дню рождения. Он сообщил, что то, что получилось, что, наверное, можно считать синглом.

"Назвать решил "всякое", потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно, ну и потом я конечно имел в виду, что мастера кратких рецензий, коими кишит интернет, обязательно напишут "говно", тем самым невольно достраивая всем известную цитату. Забавно. Мне 45. Вы можете скачать "всякое" в тунце (за деньги), а можете послушать в трубе (бесплатно), подарок все-таки. Я полетел дальше. Спасибо!", - написал Шнуров.

Фото: facebook.com/leningradtop

Как сообщала "Страна", ранее "Ленинград" часто снимал клипы, похожие на мини-фильмы по сюжету и продолжительности. Один из таких вышел к 8 Марта. Это клип про суперженщин и мужчин, которые моют посуду.

Также "Страна" писала, что клип "Ленинграда" Voyage о жизни и смерти влюбленного грабителя тоже был снят в жанре короткометражного фильма.