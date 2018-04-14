После проигрыша "Шахтера" в матче с "Динамо" в Харькове тренер и игроки "горняков" рассказали об ошибках.

Об этом сообщает сайт ФК "Шахтер".

"Поздравляю "Динамо" с победой. Соперник начал игру намного лучше нас. Мы действовали медленно, было очень много пропущенных зон, позволяли оппоненту выходить в контратаки. На самом деле в первые 35 минут киевляне были намного предпочтительнее... Во втором тайме "Динамо" полностью закрылось и качественно защищалось, а у нас возникли сложности с тем, чтобы в отсутствие свободных зон вскрыть оборону. Должен признать заслуженную победу гостей в матче, где мы не показали своего уровня. Также хочу отметить, что такие поединки очень сложно судить, и хочу поздравить арбитра с качественной работой", - сказал главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

Он добавил, что "оранжево-черным" не хватило скорости, а в начале атак немного мысли, чтобы выстраивать их не через центр, а с помощью флангов.

"Не было достаточно прессинга и живости с нашей стороны. Чтобы побеждать в таких матчах, мы должны быть более внимательными – такими же, как соперник, и даже больше", - отметил он.

Голкипер Андрей Пятов заявил, что, по его мнению, за все время, что он в "Шахтере", это была самая невыразительная игра.

"Фактически играли минут семь в конце первого тайма, а все остальное время непонятно что делали. В предыдущих поединках было желание, борьба, а сегодня какая-то расслабленность. Не знаю, чем это можно объяснить. Но виновата вся команда, нельзя так безответственно выходить на матч", - сказал он.

Полузащитник Тарас Степаненко сказал, что действия "Динамо" не стали сюрпризом.

"Они всегда играют с одним опорным или с двумя, и к любому варианту мы были готовы. Неожиданно, что отличился именно Шепелев, но там была наша ошибка. Что касается удаления Тайсона, то его постоянно толкали, два раза ударили сзади по ногам, и он воспринял это эмоционально", - сказал игрок "Шахтера".

14 апреля на харьковском стадионе "Металлист" Шахтер и Динамо сыграли в украинском классико. "Горняки" уступили подопечным Александра Хацкевича со счетом 0:1.

Напомним, что "Страна" вела репортаж с главного матча весны в Украине.

Как сообщала "Страна", ранее букмекеры назвали фаворитом игры команду горняков.