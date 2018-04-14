Народный депутат Украины от "БПП" Игорь Кононенко рассказал о том, что в парламенте на следующей неделе запланирован отчет правительства.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Насколько мне известно, планируется на следующей неделе отчет правительства. Видимо, у депутатов будут какие-то вопросы. Парламент имеет право принимать те или иные решения. Но сначала нужно дождаться отчета", - сказал Игорь Кононенко.

Также депутат отметил, что в правительстве сих пор нет министра здравоохранения. И фракция считает, что в правительстве должен быть министр здравоохранения, а не исполняющий обязанности.

"Прошло почти шесть месяцев, как мы проголосовали в парламенте за медицинскую реформу, которая поэтапно реализуется. Поэтому в это важнейшее для Украины время, правительство должно быть с министром здравоохранения. Премьер-министр должен внести в парламент кандидатуру, а депутаты определиться", - отметил нардеп.

Кононенко сказал, что "ответственность за то, что обязанности министра здравоохранения выполняет и.о. министра при том, что в Кабмине есть такие должности и не заполняются вакансии, несет лично премьер-министр Украины.

Как сообщала "Страна", в апреле прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман поддержал назначение Супрун на пост министра здравоохранения.

Также "Страна" писала, что Кабмин утвердил новые акцизные марки для сигарет с 1 июля.