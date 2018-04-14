В Швеции открыли дорогу, которая заряжает электромобили на ходу
В Швеции открыта первая в мире электрифицированная дорога, которая способна зарядить коммерческие и легковые электромобили в процессе движения.
Об этом пишет Enkorr.
Дорогу построили в рамках проекта eRoadArlanda, использованы высокоэффективные технологии и решения, которые позволяют электрифицировать любую дорогу общественного пользования.
На 2-километровом участке общественной дороги 893 между грузовым терминалом Арланда и логистичной зоной Россерсберга вблизи Стокгольма были установлены отбойники-троллеи.
От них электричество передается на электромобили с помощью особых подвижных токосъемников, которые определяют местоположение троллей и до тех пор, пока транспортное средство находится над ними, находятся в рабочем (раскрытом) положении.
Фото: petrolplaza
На электрифицированных путях будут использоваться особые электрогрузовики, разработанные в рамках проекта eRoadArlanda.
Фото: petrolplaza
Как сообщала "Страна", в Виннице троллейбус въехал в новенький электромобиль Tesla.
Напомним также, что Tesla отзывает 123 тысячи электромобилей по всему миру из-за коррозии руля.