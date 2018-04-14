Комментируя ночной ракетный удар по территории Сирии, который осуществили силы США, Франции и Великобритании, в Пентагоне заявили, что ни одна из выпущенных американских ракет не была сбита сирийским ПРО.

Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США, Франция и Великобритания выпустили в целом 105 ракет. По его словам, удар был нанесен по трем четко определенным целям. При этом оценка нанесенного ущерба все еще продолжается.

По словам представителя Пентагона, по исследовательскому центру в окрестностях Дамаска было выпущено 76 ракет, в том числе 57 крылатых ракет Tomahawk. Второй целью, как утверждают в Пентагоне, стало "хранилище химического оружия" на западе провинции Хомс. Третьей целью стал бункер, по которому выпустили семь ракет.

Маккензи отметил, что ответ ПВО Сирии на ракетный удар был неэффективным.

"Почти все из более чем 40 ракет - о которых нам известно - запущенных системами противоракетной обороны Сирии, были выпущены уже после того, как наши ракеты поразили цели. Очевидно, что в результате скоординированной операции ракетам удалось пролететь через сирийское воздушное пространство без какого-либо эффективного отпора со стороны систем противоракетной обороны Сирии", - заявил он.

Напомним, что ранее представители Министерства обороны России заявили, что сирийская система ПВО сбила 71 из 105 ракет.

Как сообщала "Страна", 14 апреля на Совбезе ООН не приняли российский проект резолюции по ситуации в Сирии.