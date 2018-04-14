В Одессе задержан 41-летний мужчина, который сегодня сообщил о заминировании Соборной площади.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По словам мужчины, он решился на такой поступок после конфликта с женой. Также известно, что он употреблял алкогольные напитки.

"Под хмельком решил сообщить о заминировании, чтобы таким образом "успокоить эмоции", - сообщила полиция.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

Независимо от мотивов "телефонных террористов" их действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. За повторный звонок злоумышленника может быть осужден на срок от 4 до 8 лет. "Телефонным анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их противоправных действий.

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