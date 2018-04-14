После того, как на сегодняшнем экстренном заседании Совбеза ООН участники не поддержали проект резолюции России по ситуации в Сирии, представитель самой Сирии заявил, что США оккупировали треть сирийской территории.

Об этом сообщает "Газета.Ru".

"Мы государство, чья суверенность была нарушена постоянным членом совета... США, Франция. Великобритания осуществляют удары, чтобы мы не могли победить ИГИЛ. Те, кто проголосовал против, больше не являются партнером сирийского правительства", - сказал сирийский представитель.

Напомним, что на сегодняшнем заседании участники заседания не поддержали проект резолюции, представленный Россией. Три были "за", восемь проголосовали "против", четверо воздержались. В итоге проект резолюции не был принят.

"За" российский документ проголосовали, помимо России, Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов Совбеза ООН, включая Францию, США и Великобританию, высказались "против".

Для принятия проекта резолюции были необходимы девять голосов.

В тексте документа осуждалась агрессия в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН. Кроме того, выдвигалось требование прекратить агрессивные действия в отношении сирийской стороны и воздержаться от дальнейшего использования силы.

Как сообщала "Страна", члены Совбеза ООН объяснили, почему не поддержали российскую резолюцию по Сирии.