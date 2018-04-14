Соединенные Штаты Америки готовы нанести повторный удар по Сирии, если президент Сирии Башар Асад снова применит химическое оружие. Об этом заявила представительница США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Хейли, президент США Дональд Трамп сказал, что если сирийский режим вновь использует ядовитый газ, США будут в боевой готовности, чтобы снова ударить.

"Соединенные Штаты Америки не позволят режиму Асада использовать химическое оружие", - подчеркнула Хейли.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ наносить ракетные удары по сирийской территории в ответ на применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

Сирийские СМИ сообщили, что пострадавших в результате ударов может быть до 6 человек.

Как сообщала "Страна", на Совбезе ООН не приняли российский проект резолюции по Сирии.