В Будапеште проходит многотысячное шествие противников действующего премьера Виктора Орбана, за партию которого проголосовали практически все венгры Закарпатья.

Об этом сообщает index.hu.

Участники антиправительственной демонстрации заполнили проспект Андраши от площади Октогон к площади Деака.

По словам очевидцев, акция в Будапеште - мирная и самая крупная с 2010 года.

Протестующие против Орбана движутся к зданию парламента. На акции присутствуют участники, которые демонстрируют свою приверженность "левым" или либеральным партиям, однако есть и "правые". На набережной скопилось много полицейских машин.

В Берлине также прошла антиправительственная акция - у здания посольства Венгрии.

Фото: index.hu

Фото: index.hu

Фото: index.hu

Напомним, правящая партия "Фидес" взяла 133 места в парламенте из 199, а Орбан в четвертый раз возглавит Кабмин.

Как сообщала "Страна", избирательные участки в Украине, на которых могли проголосовать венгры, находились под усиленными мерами безопасности во избежание провокаций.

Более подробно об итогах выборов в Венгрии читайте в материале "Страны" "Под знаком Сороса. Почему Орбан победил на выборах в Венгрии и что это значит для Украины".