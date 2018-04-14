Представители стран-участниц Совбеза ООН после голосования за проект резолюции России по ситуации в Сирии, который не был принят, объяснили, почему не поддержали документ.

Об этом сообщает "Газета.Ru".

На сегодняшнем заседании участники заседания проголосовали за проект резолюции, представленный Россией. Три были "за", восемь проголосовали "против", четверо воздержались. В итоге проект резолюции не был принят.

В тексте документа осуждалась агрессия в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН. Кроме того, выдвигалось требование прекратить агрессивные действия в отношении сирийской стороны и воздержаться от дальнейшего использования силы.

"За" российский документ проголосовали, помимо России, Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов Совбеза ООН, включая Францию, США и Великобританию, высказались "против".

Для принятия проекта резолюции были необходимы девять голосов.

Представитель России заявил, что сегодняшнее заседание подтверждает, что США, Великобритания и Франция продолжают погружать в атмосферу мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже.

"Это дипломатия мифов, обмана, лицемерия и подмены понятий. Так мы скоро дойдем до дипломатии абсурда. Создаете мифы и заставляете в них поверить. Мы противопоставляем факты, но вы это игнорируете. Россию провоцировали на вето, чтобы представить в выгодном для вас свете. Вы извращаете международное право, подменяя понятия. Это неприкрытое лицемерие", - сказал он.

После голосования Франция заявила, что считает, что удары были необходимы для того, чтобы положить конец сирийской трагедии.

Представитель Великобритании заявил: "Мы поддерживаем Францию. Мифы - это не наши мифы, это наша работа. Должно быть понятно, что нет альтернативы применению силы, если необходимо спасти человеческие жизни". Великобритания заявила, что считает, что не нарушает международные нормы.

Представитель Швеции в Совбезе ООН отметил, что проголосовал "против", поскольку Россия предоставила недостаточно мер.

Нидерланды проголосовали против российской резолюции, поскольку проект не предложил действий, которые должен предпринять Совбез после использования химоружия в Сирии.

Кувейт тоже высказался против по таким же, как у Нидерландов, причинам.

Китай проголосовал "за" резолюцию, предложенную Россией. Он призвал к уважению суверенитета всех стран и отметил, что любые односторонние военные действия противоречат уставу ООН.

Казахстан воздержался и призвал другие стороны тоже воздержаться, но уже от эскалации конфликта.

Воздержались также Эфиопия и Экваториальная Гвинея.

Ранее "Страна" собрала всю информацию по ночному ракетному удару по Сирии. США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. Об ударе предупредили лидеры всех трех стран. Они пообещали, что обстрел будет точечным и коснется только мест предполагаемого хранения химического оружия, а сама акция будет "разовой".

Как сообщала "Страна", после ударов по Сирии генсек ООН напомнил США о необходимости придерживаться устава ООН.