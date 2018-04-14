Президент Ирана Хасан Роухани выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии. Он заявил, что атака приведет к укреплению терроризма.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Игнорирование национального суверенитета страны представляет собой попытку, направленную на создание неспокойной и нестабильной обстановки в регионе", - заявил президент Ирана.

Роухани также отметил, что "агрессивный выпад трех стран против Сирии является практическим шагом для укрепления терроризма", что касается не только САР, но и всего региона.

Напомним, ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии был нанесен 14 апреля. По Сирии выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух–земля". Большинство из них были сбиты системами ПВО арабской республики.

Напомним, обстрел Сирии стал ответом на химическую атаку в Думе, которая якобы произошла 7 апреля.

Российские власти осудили действия западных государств. В связи с ракетным ударом Москва приняла решение о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН.