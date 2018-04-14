На экстренном заседании Совбеза ООН Россия внесла проект резолюции по ситуации в Сирии, который осуждает удары западных стран. Однако он не был принят.

Об этом сообщает "Газета.Ru".

В тексте документа осуждается агрессия в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН. Кроме того, выдвигается требование прекратить агрессивные действия в отношении сирийской стороны и воздержаться от дальнейшего использования силы.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что международная политика США и союзников в вопросе по Сирии может быть расценена как хулиганство.

"Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах", - сказал постпред России на сегодняшнем заседании.

Другие страны-члены Совбеза ООН, в том числе США, Франция и Великобритания, которые нанесли точечный ракетный удар в ночь на 14 апреля, высказали свои позиции относительно ситуации в Сирии.

Представитель США Никки Хейли обвинила Башара Асада в использовании химического оружия, а Россию в ветировании резолюций Совбеза ООН.

Франция заявила, что это необходимый ответ на использование химического оружия в Сирии. Представитель страны сказал, что у ООН были четыре задачи в Сирии: бороться с химоружием, уничтожить ИГИЛ, обеспечить доступ гуманитарных миссий в Восточную Гуту и обеспечить политическое решение. По его словам, Франция готова работать со всеми, кто к этому стремится.

Представитель Китая напомнил, что он всегда призывал к соблюдению суверенитета всех стран и заявил, что Китай против военного вмешательства и считает, что необходимо провести расследование.

Представитель Казахстан заявил, что в данном случае не было оснований для военного вмешательства и призвал соблюдать международное право.

По итогу за проект резолюции, представленный Россией, три страны проголосовало за, восемь - против, четверо воздержались. Проект резолюции не был принят.

Напомним, что Совбез ООН 14 апреля проводит экстренное заседание после удара по Сирии.

Как сообщала "Страна", после ударов по Сирии генсек ООН напомнил США о необходимости придерживаться устава ООН.